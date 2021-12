Giunge a conclusione il cartellone delle Giornate sul Monte Arci, progetto del Comune di Morgongiori che, iniziato a ottobre con il grande concerto di Maria Luisa Congiu, termina in occasione di Santo Stefano con il Galà Natalizio tra Musica e Archeologia.

Un itinerario che vuole portare l'attenzione degli appassionati e dei viaggiatori su alcune peculiarità del territorio che annovera eccellenze come Sa Scaba 'e Cresia, il tempio ipogeico dedicato al culto delle acque, forse databile al Bronzo recente, portato alla ribalta da Roberto Giacobbo nel corso della fortunata trasmissione Freedom con ascolti da milioni di telespettatori, e la pasta tipica di Morgongiori, le lorighittas, prelibatezza agroalimentare che è conosciuta e amata nella Penisola ed in molti Stati esteri grazie alla promozione dei circoli dei Sardi nel mondo.

In considerazione del tempo instabile previsto per le festività natalizie, l'evento, in un primo tempo pensato per essere realizzato all'esterno del sito del Monte Arci, si terrà questa sera, domenica 26 dicembre, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena con inizio alle ore 17,30.

Ricchissimo il programma della manifestazione che sarà presentato dall'artista Marina Desogus e che vedrà alternarsi nel particolare scenario della suggestiva chiesa di Morgongiori l'AMaMe Vocal Trio di Arborea, un ensemble di tre talentuose cantanti che da alcuni anni portano avanti un repertorio variegato che punta molto sulle atmosfere natalizie, il Maestro Riccardo Zinzula pianista, tenore e direttore di coro tra i più apprezzati in campo nazionale, e la cantante Carla Denule, portabandiera del folclore sardo e apprezzata in Italia e all'estero come rappresentante della cultura popolare isolana.

Dopo la prima parte dedicata agli artisti sardi, il palco della Chiesa sarà tutto per gli ospiti internazionali attesissimi, Darnell Moore & The Gospel Chorale, uno dei gruppi americani più apprezzati a livello mondiale, per la prima volta in Sardegna per un intenso tour dalle forti emozioni musicali.

L'ingresso all'evento è gratuito fino ad esaurimento posti previa esibizione del Green Pass.

L.P.

