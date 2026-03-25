È stato presentato stamattina il quinto anno di Insulae Lab, il viaggio fra l’Isola e il Mediterraneo, negli spazi della sala conferenze della Fondazione di Sardegna, alla presenza del direttore artistico del progetto Paolo Fresu e di Mattea Lissia.

Coordinato dall’Associazione Time in Jazz, è il percorso di 4 anni dall’apertura del Centro di produzione musicale di Berchidda. Quattro stagioni di artisti e progetti, connessioni e contaminazioni, ma anche un futuro immediato di produzioni e progetti.

Nella conferenza stampa i numeri, la presentazione dei protagonisti ma anche dello stato dell’arte, riflettendo sulla musica e gli artisti in Sardegna.

Berchidda resta il luogo centrale, la fucina creativa, ma le produzioni ormai viaggiano per i piccoli e grandi centri dell’isola e, soprattutto, oltremare, insieme al supporto di istituzioni locali, regionali e nazionali come il Ministero della Cultura.

Insulae Lab vuol essere così “raccordo tra passato e futuro, tra jazz, musiche e plurilinguismo dell’arte”.

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