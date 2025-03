Arriva a Cagliari il Premio Ubu 2022 Licia Lanera, fondatrice e direttrice della omonima Compagnia teatrale e tra le più talentuose registe under 50, nell’ambito della settima edizione del festival “Marina Nonviolenta”, rassegna teatrale organizzata da Theandric Teatro Nonviolento con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu.

“Con la carabina” è il titolo dello spettacolo in scena questa sera, venerdì 14 marzo, alle ore 21 al Teatro Sant'Eulalia coprodotto da Polis Teatro Festival in collaborazione con Angelo Mai e E Production.

Vincitore di 2 premi UBU nel 2022 per la miglior regia di Licia Lanera e miglior testo straniero di Pauline Peyrade, la pièce è interpretata da Danilo Giuva e Ermelinda Nasuto: i due attori si muoveranno in uno spazio claustrofobico e in continuo mutamento, non ci saranno vincitori in questa ruota infernale, ma solo lo specchio di una società che ha fallito clamorosamente.

“Con la carabina” è un testo lucido e imparziale, che fugge dall'idea di dividere categoricamente il mondo in buoni e cattivi, ma analizza i meccanismi culturali e antropologici che fanno scaturire alcuni comportamenti violenti.

Licia Lanera dirige i due protagonisti affondando nella strada della violenza attraverso il potere evocativo della parola.

Attraverso il gioco teatrale lo spettatore verrà accompagnato negli inferi, dove viene meno ogni concetto di giusto e sbagliato.

Licia Lanera, classe 1982, è regista, attrice ma soprattutto una capocomica.

Ha studiato presso il Centro Universitario Teatrale dell’Università degli Studi di Bari e in seguito si è formata con Carlo Formigoni, la Compagnia Ricci/Forte, Massimo Verdastro, Marco Sgrosso, Eimuntas Nekrosius.

Nel 2006 ha cofondato la Compagnia Fibre Parallele, poi diventata nel 2018 Compagnia Licia Lanera, che in 19 anni di attività si è imposta nel panorama teatrale riscuotendo successi di critica e pubblico.

Fondamentale nel suo percorso formativo l'incontro con Luca Ronconi che nel 2012 favorisce la messa in scena di uno studio da “Questa sera si recita a soggetto” presso la Biennale di Teatro di Venezia e successivamente la invita presso il Centro Teatrale di Santa Cristina e successivamente al Piccolo Teatro.

Nel 2014 vola al Festival di Avignone in Francia per conto del Ministero della Cultura dove si confronta con registi di tutta Europa per un programma di masterclass con le più eminenti personalità teatrali a livello internazionale.

Nello stesso anno riceve numerosi premi della critica come attrice, in particolare il Premio Ubu miglior attrice under 35 per la sua interpretazione nella “Celestina” di Luca Ronconi, il Premio Virginia Reiter e quello intitolato alla celeberrima Eleonora Duse.

Da oltre 10 anni conduce laboratori di formazione per giovani attori, in particolare cura il progetto Agli Antipodi a Bari, ed è stata docente presso la Scuole per Attori dello Stabile di Torino, del Teatro Cassiopea di Roma e curatrice del corso “Le Parole del Corpo” presso la Fondazione Emilia Romagna Teatro.

Dopo il successo nel 2022, lo scorso anno Licia Lanera è stata candidata come miglior attrice al Premio Ubu con lo spettacolo “Cuore di cane”.

L.P.

© Riproduzione riservata