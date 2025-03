Un musicista sardo ai vertici della classifica internazionale. Il deejay e producer Sandro Puddu è in classifica Beatport (piattaforma specializzata in musica dance elettronica, funky house e musica di diversi generi) con tre diverse produzioni.

È lo stesso artista a raccontare i suoi recenti successi: «In questo momento ho l’onore di trovarmi al primo posto come come Top Traccia con il brano “American boy”», spiega Puddu. «Inoltre ho raggiunto l’ottava posizione nella classifica mondiale come Top producer e, sempre a livello internazionale, occupo la posizione numero 64 tra tutti i generi musicali in una classifica che mette insieme tutti i big del panorama musicale».

L’artista isolano, originario di Macomer (da alcuni anni risiede a Samugheo in Provincia di Oristano), in questo mese di marzo uscirà con una traccia dedicata alla figlia Clarissa intitolata “Silver Moon”. «È già uscita inoltre una compilation con tutti i miei brani intitolata “Recordbox 3”, mentre in un’altra compilation intitolata “Miami Beach hits 1” sono pubblicati i lavori che insieme alla casa discografica Acetone abbiamo realizzato a Miami», conclude Sandro Puddu.

© Riproduzione riservata