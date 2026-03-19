Il ruolo degli animali nell'antichità, molto più eloquente su essa di quanto appaia: questo sabato alle 10:30 proseguiranno gli incontri di "Nuovi occhi sul passato" alla Cittadella dei Musei, con l'intervento "Molla l'osso! Resti faunistici in contesti abitativi, cultuali e funerari" dell'archeozoologa e archeoantropologa Ornella Fonzo. Il ciclo di conferenze promosso dal Gruppo Archeologico Kalaritano ha come tema di questa seconda edizione un approfondimento dell'ambito archeologico attraverso le lenti di discipline diverse e visioni nuove.

E dopo l'apertura di sabato scorso dedicato alla figura femminile in età romana e tenuto dalla dottoranda Anna Dessì, il nuovo appuntamento vedrà Fonzo ripercorrere la storia degli studi archeozoologici nell'Isola, illustrando come i reperti ossei animali permettano di comprendere aspetti fondamentali di quotidianità, spiritualità ed economia delle comunità del passato, mettendo in luce tanti particolari della società nuragica e dei suoi cambiamenti nel tempo.

Laureata in Scienze biologiche con indirizzo antropologico a Cagliari e specializzata alla Sorbona, Fonzo ha collaborato con numerosi atenei e partecipato a scavi e ricerche di rilievo, tra cui a Mont'e Prama. Da anni indaga il rapporto delle società antiche con gli animali, contribuendo a ricostruire tali relazioni dalla preistoria fino al Medioevo, concentrando gli studi sulla Sardegna dei nuragici.

I prossimi appuntamenti, sempre in collaborazione con il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali dell'ateneo cagliaritano, vedranno l'11 aprile la docente di Antropologia Giannetta Murru Corriga raccontare del legame fra donne e tradizioni alimentari, mentre il 24 toccherà alla geologa Rita Melis con "Sguardi sul Mesolitico". Il mese dopo sarà tutto dedicato alle voci giovani della ricerca nel capoluogo, con Flavia Zedda per sabato 9, Elisa Crabu il 16 e Francesco Serra a chiudere il 23 maggio.

© Riproduzione riservata