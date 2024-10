Cosa deve fare un bambino se vede un incendio? Come possiamo proteggere i boschi? Con la nuova produzione per bambini “Il GHIANDABOSCO e la leggenda del fuoco”, la compagnia Artisti Fuori Posto, in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, offre risposte a queste domande attraverso un racconto coinvolgente e educativo. Lo spettacolo, in scena sabato 12 ottobre alle 17:30 in via Chiara Lubich 32 a Cagliari, invita il pubblico a scoprire l’importanza della prevenzione degli incendi.

Diretto da Alessandro Redegoso e interpretato da Alessio Arippa, Valentino Pili e lo stesso Redegoso, lo spettacolo trasporta i bambini nel magico mondo del Ghiandabosco, un boschetto incantato dove vivono creature della natura in armonia. Tuttavia, la pace viene minacciata da un pericoloso incendio, e i protagonisti Faggio, Quercia e Cinghiale, insieme a una saggia civetta e a una cornacchia chiacchierona, devono affrontare il pericolo. Grazie al supporto dei bambini nel pubblico, scopriranno come affrontare e domare il fuoco, un elemento vitale ma da gestire con cautela.

Oltre a trasmettere un messaggio di responsabilità ambientale, lo spettacolo utilizza costumi e scenografie realizzati principalmente con materiali riciclati, sottolineando l’importanza della sostenibilità. Con circa 1073 chilometri quadrati di territorio italiano andati a fuoco nel 2023 e oltre 1300 incendi in Sardegna, la tutela dell’ambiente è un tema cruciale. “Il GHIANDABOSCO” è un invito a preservare la bellezza della natura che ci circonda.

