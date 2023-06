Il coro Serpeddì nella repubblica Ceca sino al 3 luglio per partecipare al Concorso internazionale Orbis Praga. Dopo i lusinghieri risultati ottenuti al concorso per i canti folcloristici “International Musical Eisteddfod, nel Galles, il coro sinnaese si cimenterà in una manifestazione ugualmente di gran prestigio, rappresentando l’Italia e la Sardegna. Domani, 30 giugno, i coristi sardi saranno ricevuti dalle Autorità Municipali presso il vecchio Municipio di Praga per la cerimonia di apertura del festival.

Il 2 luglio animeranno la messa mattutina nel maestoso Duomo di Praga in stile gotico dedicato a San Vito e San Venceslao (patrono della Repubblica Ceca e della Boemia), proponendo i nostri canti religiosi: Babbu nostu e Sa Missa est accabbada, assieme alle altre formazioni corali europee.

Il Coro Serpeddì Sinnai diretto dal maestro Alessio Pilloni, presenterà brani esclusivamente nella variante linguistica sarda campidanese, composti musicalmente (melodie, armonizzazioni e adattamenti per 4 voci virili) da compositori sinnaesi. Il repertorio profano per il concorso, comprende: Su Serpeddì, Sa Moda, Imbala Pipius, Canzon’e Tracca, Tararaririolla e Cant’e Balla, componimenti testuali di Gianni Cappai, Tonio Lussu, Guglielmo Murgia, Emilio Capalbo (nipote del grande maestro Guglielmo Murgia), Gianfranco Manca e Nicola Manca, tutti Sinnaesi.

