“Patrimonio in cammino” è il tema scelto per l'edizione 2024 delle Giornate Europee del Patrimonio. La Sardegna propone una fitta agenda di iniziative con oltre 80 progetti che grazie al coordinamento dell’Ufficio Stampa e Comunicazione della Direzione Regionale Musei Nazionali Sardegna vedranno protagonisti Musei, Comuni, Archivi, Biblioteche, Fondazioni, Associazioni culturali e Cooperative. Sabato 28 settembre è prevista un’apertura serale con il biglietto d’ingresso a 1 euro o gratuita in alcuni musei.

Le aperture di sabato- La Basilica di San Saturnino di Cagliari propone dalle 18 l'ingresso gratuito. Il Museo Archeologico Nazionale Asproni di Nuoro resterà aperto dalle 20 alle 23 e allo stesso orario è visitabile a Sassari il Museo Nazionale ed Etnografico “G.A. Sanna” ela Pinacoteca Nazionale. Orario esteso per il Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres che oltre a quello canonico dalle 9 alle 16 apre anche dalle 20 alle 23. Orario serale per il Compendio Garibaldino e per Memoriale Garibaldi.

Le aperture di domenica- Tutti i musei apriranno anche la domenica ma con orari diversi a seconda degli eventi letterari e musicali programmati. Per il dettaglio, visitare il sito dei musei Sardegna.

