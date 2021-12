Il Planetario dell’Unione Sarda compie dieci anni, con tante iniziative per tutte le età.

Era l’8 dicembre del 2011 quando la modernissima struttura realizzata nella sede cagliaritana dell’Unione Sarda apriva i battenti, con la grande sala dove poter ammirare il firmamento celeste ed esplorare l’Universo in modo piacevole ed accattivante.

Dalla sua inaugurazione, il Planetario dell’Unione Sarda ha ospitato circa 180.000 spettatori, offrendo un vasto programma di eventi che si alternano nel corso delle settimane. Molte anche le proiezioni didattiche per le scuole: l’universo, l’esplorazione dello spazio, la sostenibilità ambientale, Galileo e Dante sono alcune delle proposte a disposizione delle scuole che, dall’infanzia all’ultimo anno delle superiori, possono prenotare una visita.

In occasione dei 10 anni di apertura, nella giornata dell’8 dicembre, il Planetario vuole ringraziare i tanti spettatori che lo hanno vistato, offrendo due spettacoli gratuiti.

Il primo spettacolo è indirizzato alle famiglie con bambini e mostrerà, alle 16, un “Viaggio fra le stelle”. Alle 19 si terrà un vero viaggio nel tempo, per osservare “il cielo del popolo nuragico", scoprendo come i nostri antenati hanno edificato alcuni dei loro monumenti, guardando alle stelle.

Per partecipare a questi eventi è obbligatorio prenotarsi. Inoltre, in occasione de i primi 10 anni di attività, il Planetario offrirà a tutti i minori, fino alla fine dell’anno, un piccolo gadget natalizio in ricordo della visita.

Per tutte le informazioni è possibile collegarsi al sito web del Planetario.

(Unioneonline/v.l.)

