La Fanfara del terzo Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari a Costa Rei: per la prima volta un complesso musicale della Brigata Sassari si è esibito in spiaggia. Lo straordinario concerto si è svolto sotto gli occhi dei turisti che ancora affollano la spiaggia della zona. Un evento unico, con grandissimo richiamo per la gioia di tantissimi turisti continentali e stranieri, ma anche dei sardi che non sono voluti mancare all'appuntamento in una delle spiagge più belle della costa sud-orientale.

La banda della Brigata Sassari si è esibita nel pomeriggio di oggi nella Spiaggia delle Ginestre/Sa Murta di Costa Rei, in un’atmosfera di entusiasmo, durante la rassegna “Note d’onore Oltremare”. L’evento, organizzato dalla società "Dream Costa Rei" in collaborazione con l’associazione "Amo il Mio Paese", ha avuto come finalità la promozione e valorizzazione del territorio e il rafforzamento del legame tra le Forze Armate e la comunità locale.

Protagonisti del singolare e suggestivo evento musicale sono stati i militari della fanfara del 3° Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari, che hanno regalato al folto pubblico, caratterizzato in maggioranza dai bagnanti, un’esibizione del tutto originale. I bersaglieri hanno suonato alcuni brani storici della tradizione del corpo, nonché l’immancabile inno della Brigata Sassari – Dimonios – e, in conclusione, l’inno nazionale italiano, con tanto spazio per la commozione e gli applausi.

"E' stato tutto straordinariamente avvincente – ha detto Pierpaolo Piu, direttore del Garden Beach Resort – un evento unico, con tanto spazio per la commozione e gli applausi."

© Riproduzione riservata