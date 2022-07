Nell'ex convento dei Cappuccini, uno dei capolavori dell’architettura storica di Ploaghe, grande successo della mostra-laboratorio realizzata dal pittore lurese Salvatore Puggioni e Maria Franca Vargiu, ploaghese doc.

I due artisti, innamorati dei colori, della natura e della bellezza, per diversi giorni, hanno attivato un laboratorio di pittura, al quale hanno aderito allievi di tutte le età e che si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione durante la serata conclusiva.

Contestualmente hanno allestito nel chiostro una mostra con le rispettive tele, che ben rappresentano la loro tecnica pittorica. Salvatore Puggioni, figlio del noto artista Pinuccio Puggioni e allievo del pittore Lorenzo Salice, in arte Bonifacio O.S.B., ha esposto le sue creature floreali, le marine e i suoi soggetti preferiti: i cavalli. Abile e sapiente mago del colore, Puggioni riempie le proprie opere di colori strutturati, decisi, senza sfumature o fusioni. Un’esplosione di vivacità che gli consente di giocare, inventare e ristudiare i paesaggi.

Maria Franca Vargiu ha invece rappresentato l'anima negli occhi degli infanti e delle ragazze esotiche. Sempre protagonista il colore, stavolta senza nulla di informale. Il tratto è infatti sicuro e dolce, incornicia volti, sguardi e posture di grande effetto realistico. Nella mostra sono stati raffigurati anni di esperienza, sogni di bambini, ricordi di viaggi e di incontri casuali.

È un sunto delle vite di due pittori, molto apprezzati e stimati, che hanno scelto Ploaghe per trasmettere un messaggio di ripartenza di grande impatto. Gli allievi del laboratorio, che per tre giorni hanno seguito i consigli e le tecniche dei maestri, si sono lasciati guidare in una splendida immersione nella pittura d’autore, desiderosi di ripetere l’esperienza anche il prossimo anno. La mostra laboratorio è stata patrocinata dall'Amministrazione comunale di Ploaghe.

