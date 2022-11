Venerdì prossimo, a Gonnosnò, ritornano i Laboratori di “Movidindi”.

L’iniziativa è curata dall’associazione culturale “Giovani Iddocca”, e finanziata dai comuni di Gonnosnò e Albagiara (oltre a Gesturi e Collinas), e ha come obiettivo di progettare nuove idee da sviluppare sul territorio, con particolare attenzione ai giovani. È la seconda edizione della serie di laboratori; la prima, infatti, ha visto portare a compimento lo scambio giovanile “Back to the Rural”.

Si riprenderà, dunque, con la seconda esperienza venerdì prossimo, dalle 17, nell’aula consiliare dell’ex Municipio, ingresso via Matteotti, lato piazza Anfiteatro comunale.

Sin dal primo incontro, i giovani presenti cominceranno a progettare nuove idee per valorizzare il territorio dei comuni coinvolti e, assieme all’associazione “Giovani Iddocca”, imparare a progettare alcune proposte che saranno presentate in occasione della prossima scadenza del programma “Erasmus+”, conoscendo così anche le opportunità in partenza nei prossimi mesi.

Una grande opportunità, dunque, per i ragazzi che vogliono fare un'esperienza stimolante e costruttiva.

