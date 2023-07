Virginia Murru è un’eccellenza europea.

La poetessa, originaria di Baunei con radici a Girasole, è stata insignita del premio alle Eccellenze europee letteratura-giornalismo. I premi verranno conferiti a settembre durante una cerimonia che potrebbe tenersi alla Reggia di Caserta, benché sulla sede sia ancora attesa l’ufficialità dell’organizzazione. Per l’occasione saranno premiate personalità meritevoli di eccellenza nel settore della scienza, dell’arte, musica e letteratura.

The Grand Award to Excellence, iniziativa che nasce nel 2000 per una cultura del terzo millennio, è un’organizzazione che proietta l’attenzione in ogni ambito del sapere umano e della conoscenza. Il riconoscimento alla poetessa ogliastrina arricchisce una bacheca già prestigiosa.

Per due volte le è stata attribuita la targa d’oro dalla Universum Academy Switzerland di Lugano, per la narrativa e la poesia. Nel 2017 ottiene “The Honor Prize”, insieme ad altri sette autori di ogni parte del mondo (al Contest hanno partecipato autori di 67 Paesi). Per due volte Murru è stata vincitrice del primo posto nel concorso “Scritture attraverso le Scienze”, promosso da un’associazione di professori universitari di Mestre-Venezia. Nel 2014 premio dell’Università di Padova. Per due anni vincitrice del premio Alberoandronico (della cui giuria hanno fatto parte nomi prestigiosi del giornalismo, tra cui Pino Scaccia e Federica Angeli ed altri), con cerimonia in Campidoglio.

Al Premio The Grand Award to Excellence, nel 2008, gli venne conferito l’Alto onore della Medaglia d’argento e, alcuni anni dopo, quella d’oro dal presidente della Repubblica. Nel 2017 riceve il titolo di ambasciatore onorario per la Cultura in Europa dall’omonima Organizzazione internazionale (dipartimento di Roma). Virginia Murru custodisce nella sua personale bacheca 130 premi conseguiti negli ultimi 14 anni.

