Fine settimana dedicato ai film d’autore al Museo d’Art di Dolianova con due eventi in collaborazione con la Società Umanitaria-Cineteca Sarda nell’ambito del progetto di ricerca sulla fotografia “Padri e Figli” di Salvatore Ligios e in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Si comincia domani alle 20 con la proiezione del lungometraggio di Maurizio Carta “35mm-Storia del fotogiornalismo in Italia” dedicato a Mario Dondero e Pablo Volta. Seguirà la visione del documentario di Pablo Volta “Mamuthones, la trasformazione d’un Carneval” realizzato nel 1982 dal fotografo argentino e finora mai trasmesso in pubblico.

Pablo Volta, Mamuthones (foto Zizi)

Sabato 23 settembre, per celebrare la Giornata europea del Patrimonio, il Museo Dart sarà aperto dalle 18 ai visitatori. Alle 19 sarà presentato il progetto Ar/S della Fondazione di Sardegna, curato da Franco Carta, e dedicato alla fotografia d’autore. Alle 21 proiezione del film “Calma e gesso” un viaggio con Mario Dondero.

Il regista Marco Cruciani dialogherà con il direttore della Società umanitaria Antonello Zanda e il direttore artistico del Dart Dario Piludu.

© Riproduzione riservata