Cagnulari, Cannonau e Vermentino abbinati al reggae ma non solo. Venerdì alle 18.30 l’azienda agricola Salvatore Chessa di Usini, in località Sos Paris, ospita il concerto di Forelock e della sua band. È la seconda tappa dell'iniziativa “Sinfonie tra i vigneti” organizzata dall’Associazione Amici del Conservatorio - Orchestra Filarmonica della Sardegna, partner del progetto Salude & Trigu 2024.

Forelock, al secolo Alfredo Puglia, presenterà alcuni brani dal suo ultimo disco, “Follow me”, uscito nel 2023, di rientro da un tour in Sud America. Nato in una famiglia di musicisti, Forelock si forma tra lo studio del pianoforte e il canto lirico, ma anche la musica elettronica e le percussioni africane. Nel 2008 entra in contatto con la famiglia Arawak, una delle realtà reggae più note della Sardegna. In breve tempo Forelock diventa frontman della band e grazie a numerose collaborazioni nate in seguito ai suoi viaggi in Giamaica, si conquista il titolo di “Top Singa” nella comunità reggae nazionale ed europea.

Forelock ha effettuato tour in India, Slovenia e Spagna, ha duettato con Jovanotti e Fiorello. Quest’ultimo lo invita pochi mesi dopo come guest all’interno del programma televisivo “Viva RaiPlay” e dopo una breve intervista si esibisce durante la serata insieme ad artisti come Marracash, Mahmood, Checco Zalone. La spinta della musica reggae porta oggi Forelock a misurarsi con un progetto più completo, maturo e senza troppe barriere di genere musicale.

