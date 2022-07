La fifastrocca non fa poi così paura, perché se togli la fifa resta la strocca. Ci sono alberi di vocali, bambini con la testa tra le nuvole e un pesce trombetta dispettoso. Nel meraviglioso mondo creato da Massimiliano Maiucchi i bambini entrano volentieri e sono coinvolti tra risate e filastrocche da mimare col corpo. Con l'anteprima di venerdì sera al Quod Design di Sassari ha preso il via la 3^ edizione di “Fino a leggermi matto-Musica tra le pagine”, il festival letterario organizzato dall'associazione Carta da Musica in collaborazione con Le Ragazze Terribili.

La particolarità dell'evento che avrà il suo clou dal 27 al 29 luglio è di avere pensato non solo agli adulti ma anche ai bambini. Così ieri lo spettacolo di Maiucchi per bambini (ma anche i genitori si sono divertiti) ha aperto una serata che ha visto poi la presentazione della graphic novel “Ligabue. Sogni di Rock'n'Roll” di Nicholas Ciuferri e del libro “Amare Male” di Guido Catalano.

E così sarà anche per i prossimi appuntamenti. Il 27 la Dotta Vigliacci propone “A tua insaputa, spettacolo di circo e acrobatica comica” che precede le presentazioni di “Runningsofia, dal libro al podcast” con Carlo Alberto Melis che dialoga con l’autore Claudio Bagnasco e “I passi nel bosco” di Sandro Campani. Il 28 invece Gianni Chessa dedica lo spettacolo a Gianni Rodari, il re delle filastrocche per bambini. A seguire Paola Farinetti col suo “Tuffi di superficie” e Andrea Satta con “La fisarmonica verde”.

Doppio piatto forte (per appassionati adulti) il 29 con la musica di Pasolini approfondita da Claudia Calabrese e Luigi Frassetto e il libro di Gino Castaldo che cerca di rispondere all'eterno dilemma musicale: Beatles o Rolling Stones. In chiusura Canzoni di mari, a cura di Federico Marras Perantoni.

