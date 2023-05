Un volto d’eccezione per la sesta edizione del Filming Italy Sardegna, il Festival che si svolgerà al Forte Village dal 22 al 25 giugno: il presidente onorario sarà Richard Gere, una delle più note star di Hollywood.

Ma le grandi presenze non si fermano qui: la madrina sarà Francesca Chillemi, attrice e Miss Italia nel 2003, e la giuria dei cortometraggi sarà presieduta da Claudia Gerini: «Negli ultimi anni il festival», ha dichiarato la General director Tiziana Rocca, «è diventato un punto di riferimento per la promozione dei prodotti audiovisivi e per tantissimi giovani studenti che si sono avvicinati, pieni di speranze e curiosità, al mondo della settima arte. Ci siamo anche ritrovati», ha aggiunto Rocca, «a ricoprire il ruolo di apripista della stagione estiva cinematografica, riuscendo a fidelizzare tanti importantissimi talent, internazionali e italiani, che dopo sei anni considerano questo festival un caposaldo del settore».

Oltre a Gere, Chillemi e Gerini, al Forte arriveranno tanti altri ospiti di caratura internazionale, anche per le masterclass che si terranno, rivolte ai giovani studenti delle scuole e delle università dell'Academy Cinema. «Così come numerosissimi saranno i titoli», ha concluso la General director, «ancora in via di definizione, che presenteremo tra film, documentari e serie televisive, internazionali e italiani, molti dei quali in anteprima assoluta».

Claudia Gerini, come detto, sarà la presidente della giuria che premierà i corti cinematografici: i vincitori saranno trasmessi su Rai Cinema Channel e sulla piattaforma MyMovies.

