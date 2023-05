Festival del cinema di Tavolara “Una Notte in Italia”, edizione numero trentatré: si parte. L’edizione 2023 inizierà il 20 maggio e si concluderà il 16 luglio.

Nata nel 1991, da un gruppo di amici innamorati dell’isola di Tavolara e del cinema, la manifestazione ha seguito da vicino la produzione e le vicende del cinema italiano, coinvolgendo nel suo svolgimento autori ed interpreti. Il festival, si legge in una nota, «ha sempre mantenuto le stesse prerogative: tanto cinema italiano, alcune volte quello più bistrattato dai circuiti di distribuzione, la stessa cornice inimitabile» e la voglia di affermare che «anche un bene ambientale d’inestimabile valore come l’isola di Tavolara potesse essere fruito con proposte intelligenti che coniugassero alla perfezione tutela paesaggistica e turismo». Uno spazio è stato tradizionalmente dedicato al cinema sardo e in particolare ai giovani registi o a opere significative del panorama regionale.

Con il passare degli anni l’evento si è arricchito con un nutrito programma di attività collaterali (fondamentali a questo proposito gli apporti di Antonio Maraldi, esperto di immagini di cinema e fondatore e presidente dei concorsi nazionali Clicciak e Back Stage, della giornalista Piera Detassis e di Geppi Cucciari (che cureranno gli incontri con gli autori) e ha mantenuto fede sempre alla prerogativa di grande evento popolare, nel corso del quale pubblico e addetti ai lavori si incontrano senza filtri nella stessa barca e nella stessa platea.

Si è anche dilatata la portata territoriale: ora vede coinvolti tre comuni, Olbia, Porto San Paolo, San Teodoro, nonché enti come L’area marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, il Centro Cinema Città di Cesena e Confindustria Nord Sardegna. L’evento è anche accreditato presso le università di Bologna, Sassari e Venezia per la realizzazione di tirocini.

Di seguito il programma.

20 maggio, San Teodoro, teatro la cupola, viale Sardegna, h 20:00, incontro masterclass con Salvatore Mereu. A seguire proiezione del film Bentu

San Teodoro, teatro la cupola, viale Sardegna, h 20:00, incontro masterclass con Salvatore Mereu. A seguire proiezione del film Bentu 10 e 11 giugno, Olbia, Politecnico Argonauti, via Garibaldi 41 workshop “Produrre e organizzare il cinema” con Gianluca Arcopinto

Olbia, Politecnico Argonauti, via Garibaldi 41 workshop “Produrre e organizzare il cinema” con Gianluca Arcopinto 23 giugno, Porto San Paolo Piazzetta Gramsci, Omaggio a Giorgio Gaber, cineconcerto con Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi

Porto San Paolo Piazzetta Gramsci, Omaggio a Giorgio Gaber, cineconcerto con Neri Marcorè e Domenico Mariorenzi 28 giugno, Porto Rotondo, Anfiteatro Ceroli, h 21:30 proiezione del film La terra delle donne, con Paola Sini e il cast

Porto Rotondo, Anfiteatro Ceroli, h 21:30 proiezione del film La terra delle donne, con Paola Sini e il cast 11 luglio, ore 17:00, Porto San Paolo Piazzetta Gramsci, apertura della mostra Cliciak, premio nazionale per fotografi di scena, Mostra fotografica

ore 17:00, Porto San Paolo Piazzetta Gramsci, apertura della mostra Cliciak, premio nazionale per fotografi di scena, Mostra fotografica 11 luglio, ore 18:00 Ufficio turistico di San Teodoro, Piazza Mediterraneo 1 La ricotta, immagini inedite di Paul Ronald sul set del film, mostra fotografica.

ore 18:00 Ufficio turistico di San Teodoro, Piazza Mediterraneo 1 La ricotta, immagini inedite di Paul Ronald sul set del film, mostra fotografica. 11 luglio, ore 21, Peschiera di San Teodoro, proiezione di un film, introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis

ore 21, Peschiera di San Teodoro, proiezione di un film, introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis 12 luglio, ore 21, Peschiera di San Teodoro, proiezione di un film, introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis

ore 21, Peschiera di San Teodoro, proiezione di un film, introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis 13 luglio, Porto San Paolo, Piazzetta Gramsci, h 21:00 proiezione di un film Introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis

Porto San Paolo, Piazzetta Gramsci, h 21:00 proiezione di un film Introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis 14 luglio, Arena cinema isola di Tavolara, h 21:00 proiezione di un film Introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis

Arena cinema isola di Tavolara, h 21:00 proiezione di un film Introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis 15 luglio, Arena cinema isola di Tavolara, h 21:00 proiezione di due film Introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis

Arena cinema isola di Tavolara, h 21:00 proiezione di due film Introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis 16 luglio, Arena cinema isola di Tavolara, h 21:00 proiezione di un film Introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis. Consegna premi ecomov 2023

Arena cinema isola di Tavolara, h 21:00 proiezione di un film Introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis. Consegna premi ecomov 2023 Dal 14 al 16 luglio in Piazza Gramsci, a Porto San Paolo, alle 18:30, ritornano gli incontri con gli autori, moderati da Piera Detassis, Geppi Cucciari e Stefania Ulivi.

Questi gli ospiti ad oggi confermati, mancano tutti gli ospiti dei film di luglio che saranno invitati alla scelta dei film da parte di Piera Detassis.

Le mostre e i workshop saranno gratuiti, per l’accesso alle arene è previsto, non per tutte le serate, un biglietto simbolico i cui proventi andranno in beneficienza.

L’elenco dei film di luglio sarà comunicata dopo il festival di Cannes.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata