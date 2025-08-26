Dopo la pausa di ferragosto, a Uri riprendono gli appuntamenti con la VI edizione del festival culturale “Le piazze per la storia 2025 - Mastros e Maiores - vita quotidiana nella Sardegna delle Biddas". L'appuntamento è in programma per giovedì 28 agosto alle ore 19.30 in vico Nazario Sauro per una terza tappa, durante la quale i professori Vanni Piras e Antonello Nasone presenteranno una tesi sulla nascita e sviluppo dell’amministrazione della giustizia nel corso dei secoli nell’isola di Sardegna dal titolo “Sullo spirito giuridico e religioso dei sardi".

La manifestazione organizzata dal Comune di Uri, è inserita nel progetto “Zente de Coros - alla ricerca delle nostre radici”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, che propone anche per l’estate 2025 un ricco programma.

Racconteranno della vita quotidiana dei piccoli villaggi che pullulavano in Sardegna, con diversi eventi collaterali a fare da cornice al festival culturale che cresce ogni anno diventando ormai un appuntamento consolidato nel territorio per gli appassionati di storia e di micro storia, quella volta a preservare le peculiarità e identità del paese.

