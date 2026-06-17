Festa della Musica: a Porto Torres "Echi Madrigalisti a Turris"Appuntamento sabato 20 giugno
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In occasione della 32esima Festa della Musica, a Porto Torres è in programma l’evento musicale “Echi Madrigalisti a Turris", inziativa dedicata al tema La voce nei luoghi che vede protagonista la musica corale. Il concerto avrà luogo il 20 giugno nell'Aula Capitolare del complesso monumentale della basilica di San Gavino con inizio alle ore 20.
L’evento è inserito nel cartellone nazionale della rassegna organizzata dai cori associati alla Feniarco-Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali. Da molti anni il Coro Polifonico Turritano aderisce con entusiasmo al progetto "Festa della Musica", un’iniziativa di grande valore che anima tutta Europa con esibizioni musicali diffuse.
Nell'arco di quattro giorni in Italia si esibiranno numerosi cori associati a Feniarco tramite le federazioni corali regionali. I numerosi concerti contribuiscono a promuovere la coralità e la partecipazione attiva alla vita culturale del Paese.
Il Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni, proporrà un programma tra sacro e profano, che permetterà al pubblico presente di cogliere la bellezza della musica e del canto corale sotto forma di varie tinte ed espressioni, in particolare quella del madrigale.