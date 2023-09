Sarà Don Marco Pozza, cappellano nel carcere di massima sicurezza “Due Palazzi” di Padova, il nuovo protagonista della Rassegna “Fede e Società” inserita nel Festival: La Cultura oltre i confini.

L'appuntamento è in programma per il 6 settembre, a partire dalle 19,30, a Villanova Monteleone. Don Marco Pozza è stato autore e conduttore di programmi televisivi di approfondimento culturale e religioso: Padre Nostro (Tv2000, 2017), Ave Maria (Tv2000, 2018), Io credo (Tv2000, 2020), Dei vizi e delle virtù (Discovery Channel, 2021) che hanno avuto la partecipazione fissa di Papa Francesco. Per Rai1 conduce dei cicli di puntate de “Le ragioni della speranza”, la rubrica settimanale del programma “A Sua immagine”.

Nella primavera del 2020, assieme alla comunità del suo carcere, ha ideato e scritto i testi della famosa Via Crucis 2020 celebrata in una Piazza san Pietro deserta a causa della pandemia da Coronavirus. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Culturale Interrios con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova e con la collaborazione dell’Associazione Misericordia, si terrà nel Salone della Confraternita di Misericordia Piazza Delogu-Ibba numero 7 a Villanova Monteleone.

