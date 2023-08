Eva e Petra erano lì, quando i soldati fecero fuoco sui minatori in rivolta, una domenica di settembre del 1904. La strage di Buggerru, un significativo pezzo di storia sarda, raccontato nello spettacolo Eva e Petra andrà in scena il 13 agosto, alle 21:45, al piazzale Multipiano, in pieno centro a Tortolì.

L'attore Fabrizio Passerotti della compagnia teatrale I Girasogni nel suo monologo riproporrà l'infausta vicenda che nel 1904 vide perire quattro minatori in sciopero, sotto le armi da fuoco dei militari, e in seguito della quale ebbe luogo il primo sciopero generale nazionale e il primo in Europa. Il monologo teatrale è tratto dal racconto di Gianni Loy, la regia è di Giulia D'Agostini, illustrazioni Francesco Del Casino.

Lo spettacolo è inserito nel progetto Lib(e)ri, promosso dal Sistema Bibliotecario Integrato del Nord Ogliastra e organizzato dalla Cooperativa Sociale Schema Libero e sta facendo tappa dalle scorse settimane in Ogliastra. Prossimi appuntamenti stasera a Villagrande, domani a Osini, il 17 agosto a Urzulei, il 20 a Tertenia, 26 a Girasole, 28 a Ilbono, 1 settembre a Ulassai.

