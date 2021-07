Tutto pronto per l’intitolazione a Maria Carta del teatro comunale di Elmas.

L'evento, celebrato con un grande concerto ma con ingresso limitato a causa delle disposizioni anti Covid, è in programma lunedì 26 luglio alle 19. Lo ha deciso l'amministrazione comunale evidenziando il riconoscimento dell'intera Isola per il contributo dato dall'artista di Siligo, scomparsa nel 1994, per la promozione e diffusione della cultura sarda attraverso le sue molteplici attività di cantante, attrice di teatro e cinema, poetessa.

Alla cantante sarà dedicata anche una targa e sul palco si alterneranno, in un concerto condiviso con la Fondazione, artisti fortemente legati a Elmas e a Maria Carta come Emanuele Garau e la cantante Sandra Ligas, oltre al duo Fantafolk con Andrea Pisu alle launeddas e Vanni Masala all'organetto, al duo composto dal chitarrista e cantante Beppe Dettori e Raoul Moretti all'arpa. Saranno presenti anche i gruppi folk tradizionali di Elmas.

La serata, affidata alla conduzione di Giacomo Serreli, sarà conclusa dall'esibizione dei Tazenda e del progetto "Umpare" che celebra l'autonomia sarda.

“Intitolare il nostro teatro a una figura di riferimento della cultura isolana come Maria Carta - spiega il sindaco Antonio Ena - rappresenta una perfetta sintesi dell'apertura di Elmas al mondo, all'arte e alla cultura, come momento di crescita collettiva e di consapevolezza che solo attraverso la sua diffusione si possa diventare cittadini migliori”.

Nei primi anni di attività il teatro, con una platea di circa 200 posti, ha ospitato diversi eventi, per l'ampia agibilità del palco, l'ottima acustica e buona visuale dalla sala.

In quest'ultimo periodo è stato adibito a centro di vaccinazione per gli anziani e i soggetti fragili contro la pandemia da Covid-19. L'ingresso è ora su via Grazia Deledda anziché su via Goldoni, con nuovo parcheggio illuminato e sistemato. Realizzata anche una piattaforma elevatrice che consentirà l'accesso anche a persone con disabilità agli spazi del piano superiore.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata