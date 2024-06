Il maresciallo Stankovic e Giacomo Matteotti sono i primi protagonisti della XV edizione di Florinas in Giallo, il festival letterario a più alto tasso di suspense di tutta la Sardegna, visto che è dedicato non solo al giallo ma anche al noir e al thriller. In attesa del festival (dal 29 agosto al 1° settembre) tre appuntamenti che fanno da anteprima, curati da Comune di Florinas e Associazione Itinerandia con la direzione artistica delle librerie Cyrano e Azuni.

Si inizia il 14 giugno a Florinas (piazza del Popolo, alle 19.30), con la prima presentazione in Sardegna di “Mantene s’odiu” (Edizioni Piemme), nuovo, attesissimo poliziesco di Elias Mandreu, che segna il ritorno in libreria del collettivo nuorese formato da Andrea Pusceddu, Mauro Pusceddu e Eugenio Annicchiarico. Il romanzo propone la prima indagine del maresciallo Stankovic, un nuovo, irresistibile eroe poliziesco, mandato in Sardegna per punizione e «incapace di stare lontano dai guai, tormentato dal suo passato, destinato a innamorarsi di donne di grande fascino e intelligenza e a pentirsene».

Le anteprime di Florinas in Giallo proseguono poi il 21 giugno ad Alghero (Villa Mosca, alle 19) e il 22 a Sassari (Padiglione Tavolara, alle 18) con un doppio incontro con il giornalista e scrittore Concetto Vecchio. Autorevole quirinalista, firma di La Repubblica e di Il Venerdì, al festival Concetto Vecchio dialogherà del suo nuovo saggio, “Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi” (Utet), scritto nel centenario della morte del leader socialista assassinato da una squadra fascista il 10 giugno 1924.

