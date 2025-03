Piazza d'Italia a Sassari diventa il palco all'aperto per "Il Cavaliere che dà la Mancia", una brillante rivisitazione teatrale del celebre "Don Chisciotte" di Miguel de Cervantes. Lo propone domani alle 10.45 la compagnia Teatro S'Arza per la ventesima edizione di "Carnevale in Allegria", appuntamento organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Lo spettacolo itinerante e interattivo, per la regia di Romano Foddai, vedrà la partecipazione di oltre venti artisti tra attori, giocolieri e animatori, tra cui Maria Paola Dessì, Riccardo Mulargia, Giulio Marzeddu, Nicolino Murru, Francesco Petretto, Stefano Petretto, Giovanni Trudu e Fabio Uleri, con l'assistenza tecnica di Emilio Foddai. Attraverso l'ironia e il paradosso, lo spettacolo affronta tematiche profonde come le contraddizioni della società, l'ingiustizia sociale e la lotta tra sogno e realtà, mantenendo il tono leggero e festoso tipico del Carnevale.

Previste pure animazioni speciali dedicate ai bambini, con giochi, spettacoli interattivi e momenti di coinvolgimento per le famiglie, rendendo l'evento inclusivo e divertente per tutte le età.

