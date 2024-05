Dopo oltre 80 anni di assenza torna a Dolianova la festa di San Sebastiano, compatrono con San Biagio di Sicci, il paese che con San Pantaleo ha dato origine nel 1905 all’attuale Dolianova.

In programma due giorni di festeggiamenti: si parte sabato 11 maggio con una cena comunitaria e intrattenimento musicale in via Pertini, ai piedi del colle dove fino alla vigilia della seconda guerra mondiale era presente una chiesetta campestre dedicata al martire di Narbona.

Domenica 12 maggio il momento più importante della manifestazione con la partenza della processione verso Mont’e Sicci. Alle 18.00 la messa solenne e alle 19 il rientro nel simulacro del santo alla parrocchia di San Biagio. I fedeli dell’associazione Societas Sancti Blasi, dopo una lunga ricerca, hanno recuperato alcuni documenti nell’archivio della Curia che attestano la presenza di una festa in onore di san Sebastiano nel mese di maggio.

D’accordo con il parroco Don Sandro Zucca si è deciso di riprendere una tradizione che ha il sapore di un ritorno alle origini. Per l’occasione la via Sandro Pertini sarà interdetta al traffico sabato 11 maggio dalle 18 alle 24 e domenica 12 dalle 18 alle 21.

© Riproduzione riservata