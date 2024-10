C’è un linguaggio universale che non ha bisogno di parole: quello delle immagini. E proprio attraverso la potenza evocativa della fotografia, il progetto “Diversamente Uguali” si propone di riscrivere le percezioni sulla disabilità. Dal 6 ottobre al 10 novembre, la biblioteca “Francesca Sanna Sulis” di Quartucciu, in via Pertini, ospiterà la mostra fotografica curata dal giornalista e fotoreporter Maurizio Melis. Patrocinata dal Comune di Quartucciu e dalla Regione Sardegna, l’iniziativa punta a sensibilizzare il pubblico su un tema tanto attuale quanto delicato: l’inclusione delle persone con disabilità.

L’inaugurazione, prevista per domenica 6 ottobre alle ore 17:30, sarà seguita da un dibattito alle 18:15 intitolato “Dai diritti alla realtà”. Sarà un’occasione preziosa per riflettere sui diritti delle persone con disabilità, partendo dal riconoscimento della loro dignità per poi affrontare le sfide quotidiane che vivono.

Attraverso l’obbiettivo di Melis, le vite di persone “diversamente uguali” vengono raccontate in tutta la loro complessità, sottolineando che la diversità non è una mancanza, ma una risorsa.

La citazione dell’attivista Neil Marcus, che accompagna la mostra, incarna perfettamente lo spirito dell’evento: «La disabilità è un’arte. È un modo ingegnoso di vivere». Una riflessione che invita tutti a guardare oltre le apparenze e a riconoscere la bellezza unica che risiede in ogni individuo.

