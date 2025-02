Studente di Medicina originario di Ara'ra (occupata dal 1948) e residente in Italia da una decina d'anni, il palestinese Dahood Jamal si è aggiudicato la prima edizione del “Contra a la gherra slam” organizzato dalla sezione sarda della LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) nel circolo culturale Tirrindò di Sassari.

La gara poetica - che ha visto una predominanza di testi in Limba sarda con commistioni di stili e generi e con temi legati all'attualità, contro la guerra e l'occupazione militare e per la pace in Palestina e in Ucraina - è stata presentata e animata dall'MC (Maestro di Cerimonia) Giovani Salis, con il supporto di Elisa Brau come notaia di gara e ha visto la partecipazione come ospite speciale del rapper Futta con un omaggio alla poesia “Pazi e Gherra” del sassarese Costantino Strinna.

Dahood Jamal, all'esordio sui palchi del Poetry Slam si è imposto sugli altri partecipanti – guadagnando l'accesso alle fasi finali del Campionato del Poetry Slam Sardegna – grazie alla forza evocativa delle poesie in lingua araba “76 autunni” e “L'alba sotto le macerie” che testimoniano la resistenza e la lotta quotidiana alla pulizia etnica e occupazione israeliana subita dalla popolazione palestinese.

Seconda classificato la nuorese Marta Meloni con i versi tratti dalla sua prima raccolta poetica "Tornerò alle tue terre. Vita, memorie e lotta" pubblicata da Catartica Edizioni, terzi classificati (a pari merito) Luca Sedda di Gavoi, Roberto Nieddu di Burgos e Silvia Piana di Sorso.

In gara con loro gli altri poeti e performer: Isidoro Carta da Porto Torres, Frantziscu Cambiganu da Pattada e Marieddu Demontis da Ossi.

L'evento speciale era organizzato in collaborazione con A Foras Contra a s'ocupatzione militare de sa Sardigna, il movimento che raccoglie attivisti e organizzazioni che lottano per liberare la Sardegna, la regione più militarizzata d'Italia e d'Europa, dagli oltre 35 mila ettari di territorio sotto vincolo di servitù militare, pari a circa il 61% delle servitù militari italiane totali.

Queste le date dei prossimi Poetry Slam validi per il campionato sardo della LIPS 2024/25: 26 febbraio e 19 marzo Caralis Poetry Slam al Radio X Social Club di Cagliari; 7 marzo Sa Domu Ocupada di Cagliari; 14 Marzo PT Poetry Slam alla Taberna Cervisia di Porto Torres; 15 marzo Torneo del CAATS allo Spazio Bunker di Sassari.

