Da mezzogiorno a mezzanotte con espressioni artistiche varie, performance, musica, letture, mostre d’arte e fotografiche, live painting, momenti di confronto e di incontro, food & beverage. A Sassari via Torre Tonda 36 (ingresso libero) ospita domani la festa d'associazione di Clip. Il Collettivo Letterario Informale Performativo (Clip) è diventato Associazione culturale.

L’estate è servita per far maturare idee e per sperimentare connessioni, oltre che per riposare dopo la splendida rincorsa al trasformare un’ottima idea (Clip) in una opportunità condivisa, l’Associazione appunto.

Fra i tanti convitati, coinquilini di giornata e co-protagonisti sulla scena ci saranno: per le arti visive Andrea Obino, Antonella Panu, Chris Salis B 202, Enrico Melis, Giovanni Diana, Milvia Pintus, Roberta Mela e Selene Dessena; per il live painting on stage Adriano Bertazzoni e Emanuele “Confitto” Mossa; per il teatro Alessandro Doro e Nadia Imperio; per la musica Amedeo Inglese, Denise Gueye e Marco Carta, Gianfranco Cossu, Gigi Carbini, Guglielmo Rossetti, Luigi Frassetto, Marco Peru, Valeria Secchi e Aurora Cossu, Voice Bank + Eva Danti; a leggere al leggio oltre al fantasmagorico nucleo C.L.I.P. anche Antonio Fiori, Gianfranco Cossu, John McSun, Il Parlamento dei Gelsomini, Mattia Uldanck e Speranza Serra.

Tra i valori di Clip c’è la contaminazione tra forme espressive diverse, per questo affiancano letteratura e teatro - dai quali sono partiti - a poesia, musica, arti visive e cinema, restando aperti ad ogni possibilità di collaborazione. Oltre alle narrazioni, uno dei cardini è la comunicazione, soprattutto social, che ha favorito la calorosa risposta del territorio, sia da chi cercava una community, sia dai professionisti del settore culturale che hanno coinvolto la neonata associazione in diverse iniziative.

