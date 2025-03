Dal Classicismo viennese al Novecento inoltrato. Il quarto appuntamento con la rassegna “I concerti di primavera” dell’Associazione Ellipsis propone la serata dal titolo “Da Beethoven a Rota”. Nella sala Sassu del Conservatorio “Canepa” di Sassari, martedì alle 20.30, si esibisce il trio formato da Nicola Bulfone al clarinetto, Valentino Zucchiatti al fagotto e Andrea Rucli al pianoforte.

I tre musicisti proporranno altrettante composizioni per questo ensemble, partendo dall’Ottocento di Ludwig van Beethoven con il Trio in mi bemolle op. 38 (dal Settimino op. 20) del 1805, passando per il Trio pathetique in re minore di Michail Ivanovič Glinka (1832) e concludendo in pieno Novecento con il Trio per fagotto, clarinetto e pianoforte del compositore italiano Nino Rota (1973).

La rassegna, che si concluderà a maggio e conta anche quest’anno dieci concerti, si svolge in collaborazione col Conservatorio “Canepa” ed è patrocinata e gode del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sassari e dell’ERSU, Ente regionale per il diritto allo studio.

© Riproduzione riservata