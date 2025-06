Concita De Gregorio e Erica Mou porteranno sul palco de Lo Quarter, il 29 giugno alle 21.30, lo spettacolo “In mezzo a un milione di rane e farfalle”, opera che sta riscuotendo un grande successo nei teatri e che ora debutta in prima regionale ad Alghero, grazie al festival “Dall’altra parte del mare” diretto da Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona e organizzato dall’Associazione Itinerandia insieme alla Libreria Cyrano (ingresso gratuito, prenotazioni sul sito di Dall’altra parte del mare). Il festival letterario per la sua 12^ edizione conferma una programmazione ricchissima e invita una delle giornaliste e scrittrici italiane più apprezzate e una cantautrice che ha fatto della raffinatezza la sua cifra stilistica. Insieme intrecciano le loro voci in “In mezzo a un milione di rane e farfalle” per raccontare, con ironia e tenerezza, il tema della perdita e della nostalgia. La voce narrante di Concita De Gregorio e la voce, le canzoni e la chitarra di Erica Mou <dialogano con le persone, le cose, i sapori, i profumi che abbiamo smarrito nel corso degli anni perché abbiamo deciso di abbandonarli, e ora ne sentiamo la mancanza, o perché sono stati loro ad allontanarsi o andarsene per sempre>, si legge in una nota stampa.

Le prenotazioni per “In mezzo a un milione di rane e farfalle” (ingresso gratuito) sono attive sul sito di Dall’altra parte del mare (o al link: https://bit.ly/dapdm-immrf). E sempre attraverso il sito del festival si possono ancora prenotare i biglietti per gli altri tre spettacoli che arricchiscono l’offerta della 12ª edizione: il filosofo del web e creatore del blog “Daily Cogito” seguito da più di 2 milioni di ascoltatori, Rik DuFer in “Da grande taglierò ombrelli” il 26 giugno; il narratore, poeta e autore Roberto Mercadini in “Moby Dick (Sebbene molti abbiano tentato)” il 27 giugno; e “Stai zitta!”, tratto dal libro di Michela Murgia, con Antonella Questa, Valentina Melis, Lisa Galantini dirette da Marta Dalla Via, il 28 giugno.

