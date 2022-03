La bellezza di quella statua non era loro sfuggita, tanto da convincerli a mettere mano al portafoglio e sborsare 5mila sterline per comprarla. Ma mai avrebbero immaginato di stare acquistando una vera opera d’arte che oggi vale una fortuna.

Protagonista una coppia di appassionati d'arte britannici, che si era aggiudicata a un'asta per 5.170 sterline una statua da giardino. Si è scoperto però che si trattava della “Maddalena giacente” di Antonio Canova, opera di cui da tempo si erano perse le tracce. Ora quella statua sta per tornare nuovamente sul mercato, ma la stima di Christie's è tra i 5 e gli 8 milioni di sterline.

L’opera, commissionata nel 1819 dall'allora ministro inglese Robert Kenkinson, secondo conte di Liverpool, per 1.200 ghinee (una cifra che oggi corrisponderebbe a 13mila euro), è uno degli ultimi lavori del maestro del neoclassicismo. Dopo la morte del politico inglese, il fratello Charles l'ha messa all'asta nel 1852. Quattro anni più tardi l'opera è ricomparsa tra le proprietà di Lord Ward, Conte di Dudley, che l'ha esposta a Londra e Manchester. Quindi è passata di mano al figlio che l’ha venduta in un momento di difficoltà. A comprarla è stato poi sir Herbert Smith, un produttore di tappeti. A quel punto se ne sono perse le tracce.

Alla fine proprio la coppia ha avuto il dubbio di avere tra le mani un capolavoro e dunque ha contattato un esperto d'arte, Francis Outred, che l’ha attribuita a Canova. Per Mario Guderzo, ex direttore del Museo Gypsoteca Canova di Possagno, dove è presente un modello in gesso, si tratta "di un miracolo". "Quest'opera è stata cercata per decadi dagli studiosi - ricorda al Gazzettino - quindi la sua scoperta è di fondamentale importanza per la storia dell'arte".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata