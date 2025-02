Il Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Sassari organizza una due giorni di eventi, all’insegna del dialogo e della riflessione su due tematiche di enorme attualità e impatto sociale. Domani nella Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto a Sassari, con inizio alle 15.30 si discute su “Vittimizzazione secondaria nei procedimenti penali e di famiglia”.

L'evento vede la partecipazione straordinaria della Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Territoriale di Formazione decentrata del distretto di Cagliari. I lavori saranno preceduti dai saluti istituzionali del presidente del tribunale Massimo Zaniboni, dal presidente dell’ordine forense di Sassari Gabriele Satta e dalla presidente Comitato Pari Opportunità COA Sassari Anna Soro. seguiranno le relazioni di Marta Guadalupi magistrata- i sezione civile Tribunale Sassari, Pina Rifiorati avvocata consigliera COA foro di Udine Annina Sardara, mediatrice familiare e coordinatrice rete Dafne Sardegna Paola Di Nicola Travaglini, magistrata consigliera della Suprema Corte di Cassazione, già consulente giuridica della commissione femminicidio del Senato.

Sabato i lavori si sposteranno all’Auditorium Polo Tecnico G. M. Devilla di Via Monte Grappa 2 , a Sassari, dove a partire dalle 9 si discuterà di “Linguaggio, parità e violenza di genere” con le due relatrici Paola Di Nicola e Pina Rifiorati.

