Cala il sipario sul cartellone di grandi live della Forte Arena

La programmazione di spettacoli, che nel resto dell’anno si sposta a Palazzo Doglio, nel cuore di Cagliari, dove nel 2021 è stato inaugurato l’omonimo teatro con un indimenticabile concerto di Giovanni Allevi, oggi alle prese con un mieloma che lo ha allontanato dalle scene da oltre un anno, si era aperta con uno straordinario concerto di Tiziano Ferro: un evento eccezionale, atteso da anni e rinviato per tre volte a causa del covid, che aveva fatto impazzire i fan giunti da ogni parte dell’isola e anche da oltre Tirreno.

La chiusura non sarà da meno e l’appuntamento programmato come data unica in esclusiva per l’Isola resterà, certamente, negli annali dello spettacolo in Sardegna: Checco Zalone, l’artista pugliese campione di incassi con i suoi film e i suoi recital, planerà domani, sabato 12 agosto, alle ore 21 nel suggestivo scenario di Pula con il suo “Amore + Iva”, l’ultimo show a undici anni dal tour “Resto Umile”.

Protagonista indiscusso della comicità italiana, è un debutto assoluto in Sardegna, una data quindi storica per l’Isola che è pronta ad accogliere uno dei beniamini del pubblico tricolore.

Luca Medici è certamente uno degli artisti più caleidoscopici e amati dagli appassionati del genere: il celebre attore comico si prepara a stupire il suo pubblico con uno show spettacolare, totalmente inedito, scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, prodotto da Arcobaleno Tre e MZL per l’organizzazione generale di Gianmarco Mazzi, Lucio e Niccolò Presta.

Musica, racconti, imitazioni, parodie e la straordinaria ironia di un autentico caposcuola della nuova comicità all’italiana promettono una serata memorabile considerato che Zalone varca il Tirreno, al contrario, per la prima volta con uno spettacolo teatrale.

L.P.

© Riproduzione riservata