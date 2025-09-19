È diventata sempre più pressante la richiesta di alloggi, che va di pari passo con il caro affitti. L'Università di Sassari è intervenuta con un bando per assegnare risorse alle studentesse e agli studenti fuori sede.

Ancora non si sa quanto verrà assegnato all'ateneo. L'Università deve raccogliere le domande, esaminarle (costituendo una commissione di concorso) e inviare il numero degli idonei al Mur, il Ministero dell'Università e della Ricerca.

Dopo di che il Mur comunicherà all'Ateneo il finanziamento concesso. A questo punto saranno erogati i contributi per le spese di locazione abitativa sostenute nel corso dell’esercizio finanziario 2025 dagli studenti universitari fuori sede regolarmente iscritti all’anno accademico 2024/2025.

