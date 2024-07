Tornano gli appuntamenti con la lettura in riva al mare: da domani, dalle 10 alle 13, per tutti i lunedì e martedì di luglio, sarà possibile prendere in prestito un libro grazie al progetto “Biblio al mare”, che prevede l’apertura di uno sportello della Biblioteca comunale nei locali dell’infopoint di Maddalena spiaggia. Il servizio, organizzato dalla cooperativa Tesauro, per due giorni alla settimana i turisti e i residenti che sceglieranno Maddalena per trascorrere qualche ora in riva al mare potranno avere in prestito uno dei libri presenti negli scaffali dell’infopoint.

L’obiettivo dell’iniziativa, che quest’anno raggiunge l’8^ edizione, è quello di promuovere le attività della Biblioteca – impegnata durante tutto l’anno nell’organizzare molteplici attività culturali – ma anche offrire un servizio aggiuntivo ai bagnanti, che potranno prendere in prestito un libro da leggere sotto l’ombrellone.

