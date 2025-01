Da Platone a Hemingway sono tanti i filosofi e i pensatori che hanno fatto filosofia ispirandosi al buon vino. Tanti gli scrittori che li hanno riservato un posto d’onore. A Porto Torres prende il via il workshop “Calici di Filosofia”, un evento in programma nei locali del Bar Sport, coordinato dal docente della materia presso il Liceo dell’Istituto Paglietti, Luigi Flavio Piras. Ogni venerdì pomeriggio a partire dal 31 gennaio, un gruppo di docenti liceali di filosofia e letteratura metteranno a disposizione se stessi e, il loro tempo libero, per offrire, a chi avrà il piacere di partecipare, un momento di convivialità e di socializzazione all’insegna della filosofia.

La proposta consiste in 12 incontri condotti in forma laboratoriale ed esperienziale accompagnati da un aperitivo, 12 personaggi e 12 diverse vie per indagare i sentieri dell’anima alla ricerca della verità. «Non è mai troppo tardi per la conoscenza della felicità», diceva Epicuro. Sulla base di questo motto è nato appunto “Calici di filosofia”, la proposta di un viaggio affascinante per chi volesse entrare per la prima volta col mondo della filosofia in modo accattivante e coinvolgente. Il termine improrogabile per le iscrizioni è fissato al 22 gennaio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare via mail il coordinatore del progetto Luigi Flavio Piras all’indirizzo: luigiflavio72@gmail.com.

