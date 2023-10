Sciopero confermato al Teatro Lirico di Cagliari dove è saltata questa sera la replica del concerto diretto da Dmitry Matvienko. È il primo effetto della protesta di tre giorni indetta dalle segreterie territoriali e regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials, Usb e LiberSind.

Non è bastata la mediazione del sindaco di Cagliari e presidente del Cdi della fondazione, Paolo Truzzu, alla presenza del sovrintendente Nicola Colabianchi, con Rsu e sindacati per cercare di evitare in extremis l'astensione dal lavoro di oggi, anche se alcuni sindacati hanno registrato passi avanti nella vertenza. Il nodo riguarda i concorsi per l’assunzione di 44 persone.

Le prossime giornate di sciopero sono previste il 17 novembre e 21 dicembre e mettono a rischio rispettivamente le prime delle opere Mefistofele e La Bohème. Ma le tensioni potrebbero rientrare prima.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata