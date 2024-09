Echi letterari di ieri e di oggi. Gli orizzonti delineati dagli autori che hanno raccontato l’Isola dei sardi. La Soprintendenza archivistica della Sardegna, che tutela tutti gli archivi non statali (pubblici e privati) dell’Isola, incontra Alessandro Cadoni, autore dell’opera “Sardegna di carta. Guida letteraria dell’Isola” (edizioni il Palindromo). Appuntamento sabato 28 settembre alle ore 11,30 a Cagliari, in via Marche 17, nel nuovissimo Spazio Off di casa Barrago, sede della stessa Soprintendenza.

Tra i capitoli del volume “tira un vento costante e ammaliante che avvolge il lettore permettendogli di viaggiare nel tempo e nello spazio. Le parole di decine di romanzi, ma anche di saggi, lettere e liriche si intrecciano dando forma a itinerari di carta, riproducibili da tutti, ma soprattutto da chi non si stanca mai di viaggiare nella confortevole carrozza della letteratura” (dalla presentazione dell’editore)”. La soprintendente Monica Grossi dialogherà con Alessandro Cadoni e, insieme, daranno la parola a Lawrence, Vittorini, Balzac, D’Annunzio, Gramsci, Dessì, Piovene e Mannuzzu, Deledda e Salvatore Satta, fino agli scrittori contemporanei. Una mappa letteraria per orientarsi meglio nei sentieri di un’Isola da attraversare e scoprire anche grazie alle coordinate offerte da libri immortali.

