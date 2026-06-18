Sarà un viaggio tra suoni, culture e archeologia. In occasione della Festa della Musica 2026, la Soprintendenza promuove due appuntamenti: uno a Cagliari e uno a San Vero Milis, che uniscono musica, cultura e valorizzazione del patrimonio. Il primo appuntamento si terrà a Cagliari il 19 giugno alle 19 presso i giardini di Villa Binaghi – via Cesare Battisti 1 – con il progetto “Anima Vibrante”, un dialogo musicale tra tradizioni diverse.

Protagonisti del concerto saranno Mübin Dünen, musicista curdo, polistrumentista e cantante, che suona santur, cura, duduk e ney, e Raoul Moretti, arpista italo-svizzero noto per il suo approccio contemporaneo tra arpa elettrica e live electronics. Sempre il 19 giugno, alle 18, a San Vero Milis, la Soprintendenza, in collaborazione con il

Museo Civico di San Vero Milis, propone una serata speciale che unisce musica e patrimonio storico-archeologico.

La serata si aprirà nei giardini del Museo Civico con l’esibizione della Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”. A seguire, i partecipanti potranno visitare la mostra “Interazioni al Santeru”, curata dalla Soprintendenza in collaborazione con l’Università di Cagliari. L’esposizione presenta una selezione di reperti provenienti dalle attività di ricerca in corso nell’ambito dell’archeologia punica e romana, offrendo nuove chiavi di lettura sui processi di interazione e trasformazione delle comunità del territorio.

La mostra rappresenta inoltre un importante momento di restituzione pubblica del lavoro scientifico svolto da studiosi e istituzioni.

© Riproduzione riservata