“Cagliari dal Vivo 2023” riempie la città di eventi per tutte le età e i generi nel resto dell'anno solare, non solo in estate.

Presentato stamattina il progetto nato dall'accordo fra Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo e Comune di Cagliari, che porterà oltre ottanta fra concerti e laboratori a tema musicale, ravvivando le zone periferiche della città, per un totale che supera i duecento eventi contando anche quelli legati al teatro e alle arti performative.

Finanziato con 500.000 euro dal Ministero, si terrà nei quartieri di Borgo Sant'Elia, CEP, Giorgino, Is Mirrionis, Monte Mixi, Mulinu Becciu, Pirri, Poetto, San Michele e Sant'Avendrace con, per gli eventi più grandi, la disponibilità della Fiera.

GLI EVENTI – Fra gli artisti annunciati Eliane Elias il 13 luglio all'Anfiteatro Marina Piccola, i rapper Nitro, Sgribaz e Nino La-Do il 13 agosto alla Corte del Lazzaretto, ma anche Tonino Carotone il 28 luglio all'ex Vetreria, Marina Rey il 24 settembre al Lungomare Sant'Elia e tanti altri. Con loro anche le attività teatrali, fra cui il duo artistico Rezzamastrella il 30 settembre alla Fiera, Marina Massironi il 10 novembre al Tse e Christian Raimo il 14 ottobre sempre alla Fiera. A questi si aggiungono gli altri eventi finanziati coi contributi ordinari dell'amministrazione, come Mario Biondi il 19 agosto alla Fiera, e quelli organizzati in città che prevedono fra i tanti Salmo l'1 luglio (oltre 6.000 presenze) e Fiorella Mannoia il 9 settembre, sempre alla Fiera.

IL COMMENTO – «Cagliari avrà oltre duecento fra attività culturali e manifestazioni», segnala il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. «Significa un'opportunità di lavoro molto importante che coinvolge tante associazioni e professionisti, ma anche un intrattenimento per i cittadini e una fonte di attrazione per i turisti, creando un indotto per la città».

Soddisfazione anche da parte dell'assessore alla Cultura e Spettacolo, Maria Dolores Picciau: «Dà la possibilità agli operatori dello spettacolo di lavorare e creare occupazione, ma anche ravvivare le aree periferiche facendole diventare protagoniste ospitando gli eventi dal vivo».

Il bando prevedeva due macrocategorie: progetti con spettacoli musicali che coinvolgono anche il pubblico giovanile e progetti artistici riguardanti musica, danza, teatro, circhi, spettacolo viaggiante o multidisciplinari. Nel primo si sono aggiudicati il contributo Vox Day, Domina e Sardegna Concerti, nel secondo Cedac, il Croguiolo, Asmed, Theandric, Teatro di Sardegna e Aquilone di Viviana.

«Questo cartellone, per quantità e qualità, ritengo sia al livello di una grande città come è Cagliari», ha detto la presidente della Commissione Cultura e Spettacolo del Consiglio Comunale, Enrica Anedda Endrich.

