Cinque giorni tra musica, cultura e cinema nel cuore di Cagliari, attraverso quei luoghi pubblici di Is Mirrionis che meritano di essere valorizzati. Dal 23 al 27 novembre il quartiere del capoluogo sarà attraversato da “Terra – Omaggio agli erranti”, un festival che rappresenta la diciannovesima edizione di “Omaggio a...”.

Il tema centrale sarà quello dello spostamento e del vagabondaggio, dell’individuo che non ambisce a una fissa dimora e verrà rappresentato sin dalla giornata inaugurale, giovedì 23 alle 21, con “Ritmi, danze e nomadi d’Africa” il concerto-spettacolo del gruppo Guney Africa. Il giorno dopo sarà la volta del libro “Tramuda, l’ultima transumanza” di Antonangelo Liori, che sarà presentato alle 17 nella Biblioteca Lussu, all’interno del parco di Monte Claro.

Il weekend, invece, inizierà già da sabato mattina al Polo bibliotecario di via Falzarego, con la professoressa Maria Spanedda che dedicherà una conferenza alle scuole, dal titolo “Il mio cuore voleva sentire”: si parlerà del mito di Odisseo, con l’intervento del regista Marco Antonio Pani.

La domenica è tempo di cinema, col regista Luca Contieri a introdurre il suo docufilm “Le energie invisibili – Da Milano a Roma in cammino”, che sarà proiettato nella stessa sala di via Falzarego. L’evento si chiuderà lunedì a suon di musica, col concerto di pianoforte degli allievi del Conservatorio di Cagliari. Lo spettacolo, che inizierà alle 19, si terrà nella biblioteca comunale di via Montevecchio, e conoscerà le musiche di Chopin, Albeniz, Kalinikov, Balakirew, Liszt e Castelnuovo-Tedesco, eseguite dai giovani Sara Murgia, Matteo Cossu, Valentino Serafini e Fabio Ucchesu.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata