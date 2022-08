“Cabudanne de sos Poetas” raggiunge la maturità: compie 18 anni e ha ancora voglia di stupire il mondo con le sue proposte artistiche, letterarie, poetiche e musicali.

Da Seneghe, piccolo borgo del Montiferru, il Festival letterario internazionale di comunità ha spiccato il volo diventando punto di riferimento ormai per tutta Europa con la partecipazione di scrittori, poeti, storici, giornalisti, performers artistici e musicisti di tante nazionalità.

Dal 27 agosto al 4 settembre il Settembre dei Poeti con una veste speciale per la maggiore età: il tema è “La capacità di agire”.

“Il Cabudanne cercherà di approfondire il tema dell’agire in versi, immagini, visioni e suoni. E conferirà la parola a chi non ne ha, agli ultimi, a chi ancora spera. Poesia per dare una flebile luce, o un po’ di coraggio per guardare bene dentro a noi stessi, alle cose, e riflettere su ciò che accade nel mondo che ci circonda. La parola che chiede di essere detta spetta soprattutto ai giovani poeti e alle giovani poetesse, ai quali il festival di poesia seneghese dà come sempre grande spazio e molta attenzione”, spiega Luca Manunza, presidente dell’associazione Perda Sonadora che organizza la kermesse.

Una settimana ricca di poesia, letteratura, arti e dibattiti su temi e problematiche attuali nel mondo della cultura territoriale, nei suggestivi Giardini de Sa Prentza de Murone e il centro storico tra Domo de sa Poesia a Casa Addis, la Biblioteca Comunale, il Bar da Angelo e Piazza di Santa Maria.

Oltre 70 gli ospiti per 45 appuntamenti e tante possibilità di ricostruire un tessuto organico di relazioni, azioni e amicizie.

“Sono proprio i 18 anni del festival, congiunti con le problematiche del contesto e della fase socio-politica che viviamo come collettività, a spingerci verso un’azione diretta e impellente: attivarsi e agire collettivamente nell’immediato per il miglioramento delle nostre vite e del territorio che abitiamo”, aggiunge Manunza.

Omaggio sentito al maestro Franco Loi, il grande poeta e saggista, primo direttore artistico di Cabudanne, amico e cittadino onorario di Seneghe dal 2010, scomparso nel gennaio 2021 a 90 anni. In suo ricordo l’incontro “Franco Loi. Maestri”, a cura di Davide Ferrari. Ferrari è poeta e amico del Cabudanne noto per la sua produzione incentrata sull’uso particolare del dialetto lombardo, in occasione della presentazione ufficiale del festival il 30 agosto alle 21.30 ai Giardini de Sa Prentza de Murone. Proprio a Franco Loi, suo grande maestro, poeta che amava le rose e che a questo fiore ha dedicato più di un componimento, Ferrari dedica il testo conclusivo della raccolta.

Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione.

