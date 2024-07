Inizia domenica 14 luglio la rassegna letteraria estiva coordinata dalla biblioteca comunale di Cabras. Un appuntamento culturale che accompagnerà le serate musicali dedicate ai “Giganti di Cabras”, gli artisti locali che si sono affermati nel campo della musica, con una premessa di qualità che vede protagonisti quattro autori sardi.

La prima serata, alle 21.30 nella piazza Eleonora, sarà dedicata a Gramsci, con la presentazione del libro di Rita Arca.

Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 26 luglio in piazza Vittorio Emanuele, sempre alle 21.30. Sarà la volta di Antonio Boggio, con Delitto alla baia d’argento (Piemme). Saranno due gli incontri con autore nel mese di agosto. Sabato 3, alle 21.30 in piazza Azuni, Vanessa Roggeri con "Il ladro di scarabei”. Seguirà, domenica 4 agosto, Savina Dolores Massa, sempre alle 21.30, in piazza Eleonora. Il suo libro, “Perché il vento era nero”, verrà raccontato al pubblico in compagnia di Marcello Marras e Annamaria Capraro.

La rassegna letteraria estiva si inserisce nel programma eventi della stagione 2024 al fianco delle altre rassegne musicali, canore e culturali in programma.

