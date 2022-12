Bella notizia per il comune di Benetutti. Oggi all'Amministrazione comunale dalla Regione, assessorato alla Cultura, è arrivata la comunicazione di un nuovo finanziamento di 215mila euro per la valorizzazione della domus de janas "Luzzanas" o del "Labirinto", una delle più interessanti del territorio.

All'interno infatti c'è il famoso graffito a spirale, unico nel suo genere in Sardegna, ma che trova analogie in culture arcaiche europee e non solo. «Si tratta di una proposta di finanziamento presentata nello scorso mandato e riconfermata nell’agosto 2022 dalla nostra Giunta - spiega il sindaco di Benetutti Daniele Arca -. Ora è andata a compimento. Vorremmo ringraziare per questo l'assessore regionale Biancareddu per averci comunicato personalmente l'esito della richiesta e l’ufficio tecnico comunale per la sua collaborazione nel redigere gli atti».



