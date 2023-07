Ritorna a Banari, piccolo centro del Meilogu, la Sagra della Cipolla Dorata, organizzata dalla Pro loco presieduta da Luciana Sassu in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Basciu, inserita all'interno del programma "Salude & Trigu", sostenuto e promosso dalla Camera di Commercio di Sassari, che è in programma per sabato 22 luglio, a partire dalle 18.

Si parte al mattino con escursioni a piedi e in mountain bike, ma anche l’inaugurazione della mostra “Identità della Sardegna”, curata dalla Fondazione Logudoro Meilogu in piazza Solinas, che pone in relazione l’abito tradizionale del paese con il realismo pittorico dominante la scena artistica sarda della prima metà del ‘900.

Non mancherà lo spazio culinario con una degustazione di vini, salumi, formaggi e focaccine con cipoll: si svolgerà il pranzo in Piazza Umberto I, grazie anche agli stand delle Pro loco di Banari, Thiesi, Uri, Villanova Monteleone e del Comitato San Lorenzo martire.

Spazio anche alla musica dal vivo dei “Sintonia”. Inoltre ci sarà la partecipazione di due ospiti di eccezione come il tenore Francesco Demuro e lo chef Luigi Pomata, ai quali andrà un premio speciale per il lustro dato alla Sardegna nel mondo.

In programma anche la cerimonia di consegna del premio “Cipolla Dorata di Banari”. Una prestigiosa scultura realizzata e donata dall’artista Giuseppe Carta sarà consegnata alle due personalità, Demuro e Pomata, per il lustro dato con la loro attività professionale alla Sardegna nel mondo.

Altri riconoscimenti saranno attribuiti al produttore della Cipolla più grande, e a chi con la propria opera ha contribuito a valorizzare il gustoso alimento.

