Ventuno scatti in bianco e nero per raccontare gli abitanti, le stradine e le abitazioni del centro storico di Sassari tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80 del Novecento.

Verrà inaugurata giovedì 27 aprile alle 19 nello Spazio Bunker di Sassari la mostra del fotografo Salvatore E. Masala dal titolo "Il cuore del centro storico", un corpus di fotografie inedite realizzate negli anni 1977-1985 nei quartieri sassaresi. La mostra sarà visitabile sino al 26 maggio, dal lunedì al venerdì.

Il progetto espositivo, a cura di 4CaniperStrada e in collaborazione con Ogros Fotografi Associati, si inserisce tra gli eventi in anteprima della quarta edizione di Asincronie - Festival di Cinema documentario e Fotografia, che da diversi anni ospita e organizza proiezioni di film documentari, mostre fotografiche e incontri con autori.

Salvatore Masala propone in 21 fotografie in bianco e nero uno sguardo personale e biografico del centro storico di Sassari, dove è nato e vissuto fino all'adolescenza. Ritorna vent'anni dopo e con una macchina fotografica, percorre a piedi le vie, cercando negli angoli e negli scorci gli abitanti dei quartieri, per portarsi via i ricordi dell'infanzia e fissare sulla pellicola il suo sguardo sociale sulla vita quotidiana della Sassari di quegli anni.

