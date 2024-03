«Rendetevi conto, ragazzi, della fortuna che avete nel frequentare questo istituto - ha detto Marco Mura, ristoratore e presidente Fipe Confcommercio Area Gallura, rivolgendosi ieri mattina agli studenti dell’Istituto Alberghiero Costa Smeralda di Arzachena, aprendo i lavori del Talent Day - perché avete nelle mani un grande tesoro; di professionalità e conoscenze; e fuori da qui il settore del turismo vi può dare tantissimo sia come collaboratori sia poi come imprenditori». Ma ricordate, ha sottolineato il dirigente scolastico, Antonello Pannella, dopo aver sottolineato che il convegno era stato organizzato con lo scopo di far incontrare studenti e imprenditori, la domanda con l’offerta (non a caso nel pomeriggio si sono svolti numerosi incontri individuali), che «non ci può essere successo se non si coniugano passione ed impegno. Per arrivare a certi livelli ci vuole anche sacrificio; la passione è fondamentale ma poi ci vuole il sacrificio, e noi siamo qui proprio per dimostrarlo».

E a conferma di ciò è stata l’importante testimonianza portata da Nicola Fenu, giovane barman affermato, in Italia e all’estero, formatosi proprio presso un Istituto alberghiero. I saluti dell’Amministrazione comunale all’iniziativa sono stati dati dalla vicesindaca Cristina Usai, seguita, negli interventi, tra gli altri, da Alessandro Carta, presidente Confcommercio Territoriale Arzachena e Gian Mario Pileri, vicepresidente EBTS. Un’approfondita analisi della situazione è stata offerta da Giacomo Del Chiappa, professore di Marketing presso l’Università degli Studi di Sassari, che ha evidenziato e confermato come già da qualche anno ci siano difficoltà, da parte delle aziende del settore, di reperire personale, fornendo quindi suggerimenti su come fare per rendere attrattivo il mercato del lavoro nel settore dell’ospitalità e della ristorazione.

