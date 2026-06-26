Riflettori puntati sul patrimonio storico ed archeologico ad Ardauli. Domani sabato 27 giugno, alle 9:30 presso il salone pubblici spettacoli, si terrà una giornata dedicata alla Necropoli di Mandras, inserita dallo scorso anno nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Obiettivo quello di esplorare opportunità, strategie e prospettive di sviluppo per la comunità.

I lavori del workshop si apriranno con il saluto della sindaca Tina Fadda. La parola passerà quindi a Giuseppa Tanda, Presidente Ce.Sim, che terrà una relazione su “ Il sito seriale UNESCO: le Domus de Janas e la preistoria sarda”. A seguire la vice presidente del Ce.Sim Barbara De Nicolo che si soffermerà sul riconoscimento Unesco delle Domus de Janas. E poi l’intervento di Gian Paolo Cossu che discuterà su limiti e potenzialità per lo sviluppo locale a seguito del patrimonio Unesco. Seguirà la tavola rotonda “Ardauli e il Barigadu dopo l’UNESCO: prospettive di sviluppo per il territorio”, moderata dal giornalista Mario Tasca.

Previsti oltre a quelli dei precedenti relatori, gli interventi di Roberta Desogus coonsulente Talent S.r.l., Francesca Carrada dell’assessorato regionale alla Cultura, Giuseppina Scorrano del Centro Servizi per le Imprese e della consulente Emanuela Panke, esperta in turismo culturale. Temi del confronto saranno la valorizzazione del patrimonio UNESCO, le strategie di sviluppo locale e turistico, le opportunità per imprese, comunità e giovani. Ed ancora il ruolo delle istituzioni e delle reti territoriali.

© Riproduzione riservata