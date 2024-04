Ha aperto i battenti a Milano il Salone del Mobile con la sua 62esima edizione.

Oltre 1.300 sono gli eventi programmati in tutta la città e visitatori sono attesi da 130 Paesi. L’esposizione, che si concentra alla fiera di Milano-Rho, proseguirà fino a domenica 21 aprile.

Gli appuntamenti del Fuorisalone hanno come tema dominante “Materia Natura” con i vari distretti del design. Per fare qualche esempio, l’Università Statale presenta, con Interni, il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, progettato da Mario Cucinella, che sarà in mostra, in scala 1:100, nella hall dell'aula magna dell'ateneo.

Ma il Fuorisalone coinvolgerà tutti i quartieri di Milano: dal Brera Design District con mostre, installazioni e collettive, all’ex Macello dove si svolgerà un evento musicale con artisti di fama internazionale e giovani talenti.

In questa edizione, inoltre, si potrà ammirare la ex Casa dell'acqua, un edificio degli anni '20 nel parco Trotter, dove ci sarà un allestimento immersivo e sensoriale sul tema dell'acqua. E alcuni spazi commerciali oggi dismessi di proprietà del Comune, in quartieri periferici, verranno rigenerati per accogliere solo designer emergenti.

Domani, 16 aprile, il taglio del nastro per il Salone. Sono 174mila i metri quadrati di superficie espositiva e 1.900 gli espositori.

